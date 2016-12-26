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Ольга Голубицкая
Психолог, сказкотерапевт, песочный терапевт. Работает с детьми, семьями и женщинами в кризисных ситуациях
Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
26.12.2016 15:37

Эксклюзив  Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть

В преддверии празднования Нового года интернет заполонили ежегодные советы по "избавлению": от старых вещей до неудач и отравляющих отношений. Авторы статей предлагают избавиться от всего и сразу, начать жить "с чистого листа", полностью себя "обнулив". Но насколько это реально? Как не попасться в ловушку обязательных перемен, которые так и не наступают? А почему они вообще не наступают? Новый год наступает, а перемен нет?

Накануне прошлого Нового года я писала о том,  зачем начинать новую жизнь с Нового года. В этом же мне хочется сделать акцент на одной конкретной теме: как же все-таки оставить это старое, то, что как пиявка, выжимает все соки из года в год.

Пиратская пытка

Существует история о такой жуткой пытке, которую применяли в древности пираты: они привязывали к живому человеку труп. Жертва постепенно пропитывалась зловонием и тленом трупа и или сама погибала, или ее могли отпустить. Однако даже уже освободившегося пленника преследовал запах и паника, он мог так никогда и не прийти в себя.

 

Возможно, это достаточно жесткий пример того, как некоторые прошлые отношения, сценарии поведения не дают идти вперед и преследуют человека из года в год. Привычка к неудачам может оказаться сильнее жажды развития, и тогда никакие техники и ритуалы не помогут.

Ловушка любви

Второй хвост, который не дает идти вперед, это иллюзия "как бы ничего". В отношениях с  тем, что давно пора отпустить, главным аргументом является "любовь":  "но я же так люблю это старое дырявое платье, так люблю своего мужчину (женщину), который(ая) постоянно меня унижает, так люблю свою работу, которая не приносит ни денег, ни развития. Как же я что-то поменяю? Это же будет предательством? А так все вроде бы ничего, ничего особо страшного не происходит, можно потерпеть, привыкнуть, закрыть глаза и обращать внимание только на хорошее!!!"

Мне вспоминается пример одной моей клиентки, которая не выбрасывала вещи на балконе, а все некрасивое прикрывала тканью и тряпочками. В итоге она спрятала кучи мусора и овощей, которые сгнили, и вся семья долго не могла найти источник зловония, пока младшая дочь не сдернула  покрывало и не обнаружила сюрприз.

 

Все выбросить

В противовес таким историям есть люди, которые так рьяно пытаются перейти в новое, что постоянно что-то выбрасывают. Дома не задерживается ничего. Все идет "в топку". Все нужно выкинуть срочно. И знаете что? Не помогает. Выбрасывание всего подряд, в особенности того, что вам на самом деле нужно, но оно старое, никуда не приводит. Что же делать?

"Это приносить мне радость?"

Одна японка изобрела метод по избавлению от старых вещей в доме по принципу "радости". Все вещи в доме предполагалось пересмотреть, задавая вопрос: "а приносит ли мне это радость?". Ключевая инновация в таком простом методе - это категории. Вещи важно перебирать не по комнатам, а по категориям: все книги, вся обувь, вся одежда, все аксессуары и т.д. Человек вываливает все свое "добро" на кучу и дальше пересматривает каждый предмет, взвешивая: "испытывает ли он ощущения счастья, читая эту книгу? Надевая этот жакет? Брюки?"

Этот метод натолкнул меня на мысль о том, что нематериальные вещи важно и нужно пересматривать также. Если с другом, партнером, работой  вам НЕ хорошо, значит нужно от этого избавляться. Если вы понимаете, что все хорошее, что было, уже прошло, а новое уже не зарождается - значит, пора прощаться.

 

"Не так легко"

Это может показаться невозможным: как можно избавиться от чего-то привычного всего лишь по критерию "не радостно". Однако критерий можно расширить: вам перестало быть легко рядом с человеком, другом, на работе. Все идет через титаническое усилие над собой. Через какое-то время вы становитесь раздражительным(ой), так как большая часть энергии тратится на приспособление к "дорогому" сердцу. И даже если вы делаете паузы в общении или переключаете внимание - это все равно не помогает.

Как оставить и отпустить?

1. Старые истории важно пересмотреть на предмет повторов:  если вы замечаете, что из года в год какие-то моменты буквально повторяются, как фильме "День Сурка" - пора прощаться. Для этого нужно справиться со своей обидой. Существует техника корабля для визуализации прощания с близким человеком.

Представьте себе человека, к которому есть чувства, но отношения разрушающие. В своем воображении посадите его на корабль, на котором будет все, что нужно этому человеку: что он любит, его родные, его увлечения, его одежда.  Представьте, как ему там хорошо, как он или она радуются такому изобилию. Вы стоите на пристани и прощаетесь : скажите все, что хочется. Помашите рукой вслед уплывающему кораблю, поскольку он уплывает навсегда в другую страну и вы больше никогда не увидитесь.

Эта простая техника помогает проститься и принять неизбежное, ведь человек от вас уплывает, и ему будет хорошо БЕЗ ВАС, он без вас счастлив.

2. Старые установки. Если у вас есть какие-то убеждения, которые перестали быть эффективными, с ними тоже надо попрощаться. Для этого запишите их на бумаге: что именно вам мешает в жизни. Убеждения чаще всего соответствуют какой-то частице вашей личности. Можно ее визуализировать или использовать предмет, который может ее символизировать. Посмотрите на ваш образ и поблагодарите. Долгое время установка или понятие, образ, вас спасали. Но вы больше не нуждаетесь в этом. Мысленно или вслух проговорите, как бы благодарны за помощь (напомню, вы не критикуете себя за то, что что-то в вас мешает развитию), однако дальше вы по жизни будете идти без этого. Отвернитесь и уходите: можете сделать это как в воображении, так и буквально, проиграв ситуацию в помещении. Не оборачивайтесь . Помните, как Орфей уходил из царства мертвых: если он обернется, то останется там навсегда.

Как справиться с тоской?

Грусть и тоска - обязательные условия переходного этапа. Если вы оставляете что-то или кого-то, кого некогда любили - не может быть легко. Однако свобода того стоит. В какой-то момент вы ощутите легкость, какую-то необъяснимую радость от свободного пространства как внутри, так и снаружи. И в этот момент произойдет что-то хорошее, новое и прекрасное, которое только и ждало того, чтобы вы освободили ему место. С Новым годом, друзья, и будьте счастливы !

Теги материала: Новый год, освобождение, развитие, отношения
Новости СМИ2
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