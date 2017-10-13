Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога

Лилия Романова

В субботу, 14 октября, в Украине отмечают праздник Покровы. С недавних пор этот день стал выходным, или, как говорится красным днем календаря.

В этом году праздник пришелся на субботу и это дает нам простор отдыха и празднований на целых три дня, включая понедельник. В это время нужно правильно распределить свои силы и не упустить тех волшебных возможностей, которые дарит нам этот праздник.

День Покровы, как и большинство христианских праздников, вобрал в себя целый пласт многовековых традиций. И в первую очередь - это праздник урожая. Поэтому, если вы хотите обратить его энергии себе во благо, вам надо в этот день проявлять щедрость. Если в эти выходные дни ваш дом будет сиять чистотой и гостеприимством, то вы сделаете себе хороший задел для того, чтобы уют, радость и хорошее общение поселились в вашем доме надолго. Так что у вас еще есть время для уборки и приготовления угощений для ваших родных и друзей.

Еще одна важная особенность этого праздника - он несет глубинный смысл для женщин, особенно незамужних, и для мужчин, особенно "служивых". Такое объединения энергий Инь и Янь тоже надо использовать.

В этот праздник все находятся под защитой и опекой Святой Девы Марии. Многие верят, что она скорослышащая, то есть просьбы, обращенные к ней, будут услышаны небесами. Поэтому мой совет незамужним женщинам и тем, кто хочет улучшить свою личную жизнь - воспользуйтесь помощью этого дня, попросите того, чего вы хотите. Но и сами не сидите сложа руки, а начинайте действовать. Вечером уделите время себе - своей внешности, своим нарядам. С утра постарайтесь создать себе хорошее настроение, почувствуйте себя "ягодкой", не обращая внимания на свой возраст и статус. И поверьте, ваш суженый обязательно проявит себя так, чтобы вы порадовались и обрели свою уверенность в женском счастье.

Что касается мужчин, особенно наших защитников, то день Покровы может наполнить вас силой и мудростью. Для этого вам надо дать раскрыться этим энергиям.

Не стоит в эти дни злоупотреблять спиртным - постарайтесь сохранять ясность разума и помыслов во время празднования.

Кроме того, этот день очень важен для общения с подрастающими защитниками - уделите внимание тем , кто еще только выбирает свой жизненный путь.

Также этот праздник хорош для того, чтобы поблагодарить старшее поколение, перенять их опыт и воздать им должное уважение.

Так что постарайтесь в эти три праздничных дня собрать максимальный урожай радости, любви и благодарности.